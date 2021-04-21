В Японии ввели запрет на морского окуня из Фукусимы

Правительство Японии запретило поставки черного морского окуня из префектуры Фукусима. В одной из рыб, пойманных у побережья региона, выявили значительное превышение уровня радиоактивных частиц.

В окуне обнаружили радиоактивный цезий с уровнем в 270 беккерелей на 1 кг массы, сообщила администрация префектуры. Рыбу поймали 1 апреля на глубине 37 м недалеко от города Минамисома (он расположен в 25 км к северу от АЭС «Фукусима-1»). Максимально допустимый уровень содержания радиоактивного цезия для продуктов питания в стране составляет 100 беккерелей на 1 кг, отмечает японская вещательная корпорация NHK.

Это не первый случай: в феврале один из черных морских окуней показал уровень радиации в 500 беккерелей на 1 кг массы. Однако тогда ограничения не вводились, администрация префектуры продолжила наблюдение. В то же время сами рыбаки прекратили поставки окуня, они решили не продавать продукцию с уровнем радиации выше 50 беккерелей на 1 кг. Такие меры бизнес самостоятельно принимал и в октябре 2019 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, за прошлый год в Фукусиме освоено около 3 тонн черного морского окуня - менее 1% от общего вылова префектуры. Промысел у берегов региона ведут в ограниченном режиме с июня 2012 г. С февраля 2020 г. были разрешены поставки всей рыбы и морепродуктов из Фукусимы.

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