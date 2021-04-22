Правила распределения морских ОДУ скорректировали

Правительство внесло изменения в правила распределения объема части общего допустимого улова, утвержденного применительно к квоте добычи в морских водах или к международной квоте.

Напомним, правила распределения объема части ОДУ, утвержденного применительно к квоте добычи в морских водах, международной квоте, квоте вылова во внутренних водных объектах, между лицами, с которыми заключены договоры, были утверждены в 2018 г.

Поправки в этот документ внесены постановлением правительства РФ от 20 апреля 2021 г. № 624.

Как сообщает корреспондент Fishnews, скорректированы формулировки пункта 5 правил. Этот пункт регулирует распределение части общего допустимого улова в случае, если виды, в отношении которых определена морская квота, входят одновременно в перечни для промышленного рыболовства и для «прибрежки». Осуществление одновременно двух видов рыболовства будет учитываться при приеме заявок и расчете объема части ОДУ.

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