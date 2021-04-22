Промысловые ресурсы Балтийского моря оценили ученые

Рабочая группа ИКЕС по оценке запасов рыб и рыболовства в Балтийском море (ICES WGBFAS) провела ежегодные заседания. Было отмечено, в частности, что ресурсы восточно-балтийской трески остаются в депрессивном состоянии и на крайне низком уровне.

Обсуждения состоялись с 13 по 20 апреля, в связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие проходило в режиме видеоконференции. В работе приняли участие 37 специалистов из девяти стран (в том числе три сотрудника Атлантического филиала ВНИРО), а также представители Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES) и Еврокомиссии. В АтлантНИРО отметили, что российские промысловые данные были представлены в необходимом количестве и приняты в полном объеме.

Рабочая группа выполнила оценку состояния запасов 17 промысловых рыб Балтийского моря. Для большинства видов выполнены прогнозы пополнения и краткосрочные прогнозы состояния запасов на 2021-2022 гг. при различных режимах управления.

«По результатам работы WGBFAS 2021 можно заключить, что величины запасов шпрота и речной камбалы находятся выше предосторожного подхода и в биологически безопасных пределах; объем запаса балтийской сельди (салаки) – ниже предосторожного подхода, превышая в 2020 г. предельную величину B lim лишь на 10%; запас восточно-балтийской трески, несмотря на полное прекращение специализированного промысла странами Европейского союза с середины 2019 г., остается в депрессивном состоянии и на крайне низком уровне», - рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Было отмечено, что нынешний формат WGBFAS стал возможен благодаря личному знакомству участников. «Однако проведение группы в онлайн-формате уже влияет на продолжительность и кратность встреч, а в ближайшей перспективе может повлиять на анализ качества вводных данных, оценку запасов рыб и точность величин прогнозируемого вылова рыб в Балтийском море», - подчеркнули в АтлантНИРО.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews