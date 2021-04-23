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Госдума приняла закон, который должен урегулировать вопросы использования лесов для рыболовства

Депутаты приняли лесные поправки для рыболовства

Госдума приняла закон, который должен урегулировать вопросы использования лесов для рыболовства. Участок для этих целей можно будет получить без торгов, при этом допускается возведение некапитальных сооружений.

Депутаты приняли в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации». Документ, напомним, внесло в Госдуму в ноябре правительство РФ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Лесной кодекс дополняется новой статьей - «Использование лесов для осуществления рыболовства». Поправки не распространяются на любительскую рыбалку.

Предусматривается, что лес для рыболовства используются с предоставлением или без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута.

При этом допускается возведение на лесных участках некапитальных строений, сооружений, необходимых для рыболовства.

Лесные участки в гос- или муниципальной собственности предоставляются для целей рыболовства на территориях, примыкающих к береговой линии водного объекта или его части, отнесенных к рыболовному участку.

Договор аренды будет заключаться без торгов с лицом, которому предоставлено право на промысел.

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