В столице пресекли переработку браконьерской осетрины

В Москве изъяли крупную партию нелегальной продукции из осетровых: в общей сложности 946 кг мороженой и копченой рыбы и 16 кг черной икры. Ведется следствие.

Осетрину и икру, расфасованную в 32 банки, нашли в одном в одном из рыбоперерабатывающих цехов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Московско-Окского теруправления Росрыболовства, документация на продукцию отсутствовала.

Обыск проводили сотрудники теруправления совместно с полицейскими. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот «краснокнижных» водных биоресурсов).

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