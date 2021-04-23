Новости
Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий ГЛУЩЕНКО

Василий Глущенко: За эти годы Fishnews стал нашим добрым другом

С юбилеем Fishnews поздравил председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко. Он подчеркнул, что отличительная черта редакции – это объективный подход и профессионализм в освещении событий и процессов в рыбной отрасли.

Со словами поздравления председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко обратился к руководителю медиахолдинга Fishnews Эдуарду Климову на общем собрании отраслевого объединения.Он напомнил, что уже 15 лет корреспонденты и редакторы Fishnews освещают все события в стране, касающиеся рыболовства и аквакультуры. Оперативно выпускают новости, подробные репортажи, аналитические статьи и интервью с участниками отрасли.

«На мой взгляд, главное, чем импонирует работа редакции – это отсутствие попыток навязать безапелляционную точку зрения на те непростые процессы и явления, которые происходят в рыбохозяйственном комплексе. Практически по всем вопросам, зачастую весьма острым и дискуссионным, сохраняется пространство для диалога и аргументации, а позиции заинтересованных сторон раскрываются в интервью и комментариях», – подчеркнул Василий Глущенко.

По его словам, еще одно важное качество – это профессиональная дотошность и даже въедливость журналистов, пишут ли они о проблемах, с которыми сталкиваются рыбоводы средней полосы и южных регионов России, крупные рыбопромышленные холдинги Севера и Дальнего Востока, предприятия марикультуры на Сахалине и в Крыму.

«Сотрудники Fishnews берутся за самые сложные заковыристые темы, стараются максимально разобраться в ситуации, умеют задавать чиновникам неприятные вопросы и добиваться прямых ответов. И доносить чаяния наших предприятий, работодателей, бизнеса до широкой общественности и государства, – отметил председатель правления Росрыбхоза и пожелал дальнейших успехов редакции. – Поздравляю вас, друзья! Так держать!»

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультурадальний востоксахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Все материалы

Интервью

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Марикультуре ДФО необходимы крупные игроки

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Охотоморская минтаевая путина 2021 года может войти в историю

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Учитывать вклад предприятий – это справедливо

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин КОРОБКОВ

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

Константин КОРОБКОВ

Инвестиции в берег – правильный выбор

Все интервью

Личное мнение

Председатель совета директоров, генеральный конструктор ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания» Олег БРАТУХИН

Председатель совета директоров ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания»

Олег БРАТУХИН

Трагедия «Скорпиона» требует системного анализа и взвешенных решений

Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России

Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

Баренцево море копит мусор всей Атлантики

Все материалы

Крупным планом

Новый флагман Архангельского тралового флота «Баренцево море» перед выходом на промысловые испытания. Фото предоставлено АТФ

Новый траулер АТФ испытывают большой рыбалкой

Вопросы развития автоперевозок рыбопродукции с Дальнего Востока обсудили на круглом столе во Владивостоке. Фото предоставлено компанией «Нерей»

Рыба выбирает простые дороги

GEA Refrigeration Technologies: холод в море под контролем

GEA Refrigeration Technologies: холод в море под контролем

Новый Vilhelm Thorsteinsson EA. Фото пресс-службы Fishering Service

Андрей ФЁДОРОВ: Крупнейшая исландская рыболовная компания выбрала для промысла российские тралы «Атлантика»

Все материалы

События

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.