Василий Глущенко: За эти годы Fishnews стал нашим добрым другом

С юбилеем Fishnews поздравил председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко. Он подчеркнул, что отличительная черта редакции – это объективный подход и профессионализм в освещении событий и процессов в рыбной отрасли.

Со словами поздравления председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко обратился к руководителю медиахолдинга Fishnews Эдуарду Климову на общем собрании отраслевого объединения.Он напомнил, что уже 15 лет корреспонденты и редакторы Fishnews освещают все события в стране, касающиеся рыболовства и аквакультуры. Оперативно выпускают новости, подробные репортажи, аналитические статьи и интервью с участниками отрасли.

«На мой взгляд, главное, чем импонирует работа редакции – это отсутствие попыток навязать безапелляционную точку зрения на те непростые процессы и явления, которые происходят в рыбохозяйственном комплексе. Практически по всем вопросам, зачастую весьма острым и дискуссионным, сохраняется пространство для диалога и аргументации, а позиции заинтересованных сторон раскрываются в интервью и комментариях», – подчеркнул Василий Глущенко.

По его словам, еще одно важное качество – это профессиональная дотошность и даже въедливость журналистов, пишут ли они о проблемах, с которыми сталкиваются рыбоводы средней полосы и южных регионов России, крупные рыбопромышленные холдинги Севера и Дальнего Востока, предприятия марикультуры на Сахалине и в Крыму.

«Сотрудники Fishnews берутся за самые сложные заковыристые темы, стараются максимально разобраться в ситуации, умеют задавать чиновникам неприятные вопросы и добиваться прямых ответов. И доносить чаяния наших предприятий, работодателей, бизнеса до широкой общественности и государства, – отметил председатель правления Росрыбхоза и пожелал дальнейших успехов редакции. – Поздравляю вас, друзья! Так держать!»

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