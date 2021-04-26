Ученые выяснят, как живется рыбам южных морей

Специалисты АзНИИРХ выполнят океанологическую съемку в Черном и Азовском морях. Планируется, что собранные материалы позволят оценить среду обитания промысловых рыб, видовой состав и количество ихтиопланктона.

Научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» отправилось из Севастополя 22 апреля, экспедицию организовал Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН. В рамках сотрудничества между рыбохозяйственной и академической наукой в рейсе участвуют двое сотрудников Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Им предстоит сбор и анализ гидрометеорологической, гидрохимической, экологической и биологической информации в глубоководных и прибрежных районах Черного моря и прибрежье Крымского полуострова в Азовском море.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, также ученые исследуют загрязнения водной толщи приоритетными токсикантами, будут изучать видовой состав и количественные характеристики ихтиопланктона.

Исследования будут проводиться в пределах территориальных вод и исключительной экономзоны РФ.

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