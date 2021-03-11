Ученые продолжат совместные исследования в Черном и Азовском морях

В 2020 г. ВНИРО и РАН организовали пять совместных рейсов по оценке состояния водных биоресурсов Черного и Азовского морей. По мнению ученых, это позволило получить более полные и объективные данные о важных для промысла видах.

На отчетной сессии в Ростове-на-Дону руководитель Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Ефим Кожурин подчеркнул плодотворность совместных исследований и необходимость их дальнейшего развития.

«И академическая, и рыбохозяйственная наука стремятся к тому, чтобы данные исследований были максимально объективны, – отметил глава АзНИИРХ. – Путь к этому – в совместной работе, сотрудничестве научных учреждений, объединенных общими целями. Такое сотрудничество в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне существует, наша задача его укреплять и развивать».

Директор Института биологии южных морей РАН Роман Горбунов напомнил, что институты проводят совместные научные рейсы, обмениваются опытом, выпускают научные публикации. По его словам, это взаимодействие обеспечит рациональное использование биологических ресурсов Черного и Азовского морей.

Заинтересованность в сотрудничестве научных учреждений подтвердил и руководитель Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игорь Рулев. Он напомнил, что регулятор при принятии управленческих решений отпирается именно на мнение науки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в 2020 г. сотрудники ВНИРО и РАН выполнили пять совместных рейсов по оценке состояния водных биоресурсов Черного и Азовского морей.

Ученые получили сведения о биомассе и состоянии запасов шпрота, хамсы, тюльки, азовских бычков и других гидробионтов, данные по первичной продукции и обилию желетелого планктона – важнейших компонентов трофической цепи, определяющих динамику численности промысловых рыб.

В 2021 г. стороны продолжат реализацию совместных проектов. Росрыболовство и РАН уже подписали новую годовую программу научных исследований, часть из которых пройдет в Азово-Черноморском бассейне.

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