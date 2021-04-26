Саморегулируемым организациям могут доверить контроль

После вступления в силу закона о госконтроле органы власти смогут делегировать свои функции по надзору и контролю отраслевым саморегулируемым организациям (СРО). Об этом представитель Минэкономразвития Алексей Вдовин рассказал на парламентских слушаниях в Госдуме.

Парламентские слушания были посвящены развитию саморегулирования предпринимательской деятельности. В частности, обсуждались основные изменения правовой базы в связи со вступлением в силу с 1 июля 2021 г. нового закона о контроле. Минэкономразвития на встрече представлял директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Александр Вдовин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, новый закон о контроле вводит институт признания деятельности отраслевой саморегулируемой организацией путем заключения соглашения между СРО и контрольно-надзорным органом.

«После заключения соглашения контрольно-надзорный орган может признавать осуществляемую саморегулируемой организацией в отношении своих членов контрольную деятельность и не проводить в отношении таких членов контрольно-надзорные мероприятия», – отметил Александр Вдовин.

В пресс-службе обратили внимание, что с момента принятия закона о СРО в 2007 г. система получила широкое развитие. По данным Минэкономразвития, на 1 января 2021 г. в России действовали более 900 таких организаций.

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