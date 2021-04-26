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В Светлогорске 23-25 апреля прошел Фестиваль балтийской рыбы

Рыба с берегов Балтики набирает популярность

В Светлогорске 23-25 апреля прошел Фестиваль балтийской рыбы. Хотя вылов в Балтийском море сильно уступает Северу или Дальнему Востоку, продукция местных предприятий известна далеко за пределами региона.

Старт Фестивалю балтийской рыбы, который 23 апреля открылся в Светлогорске, дал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. На площади перед культурным центром «Янтарь-холл» развернулась ярмарка, где жители и гости города могли попробовать рыбные блюда, которые прямо на месте готовили повара, поближе познакомиться с продукцией калининградских рыбаков и переработчиков, пополнить домашние запасы рыбы и морепродуктов.

Илья Шестаков поприветствовал участников фестиваля, горожан и туристов. «Для нас очень важно, что растет ассортимент рыбной продукции, которая перерабатывается из тех уловов, которые ловятся в Балтике. Балтика стала третьим по величине объема вылова бассейном в Российской Федерации», – заявил глава рыбного ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по итогам 2020 г. рыбопромышленные предприятия Западного бассейна выловили 83,2 тыс. тонн водных биоресурсов, уступив только коллегам с Северного и Дальневосточного бассейнов.

Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ поприветствовал участников фестиваля и ознакомился с ассортиментом ярмарки

«Конечно, мы хотим, чтобы вся эта продукция попадала на стол россиян. Она вся качественная, она вся вкусная. Я надеюсь, что таких фестивалей по стране будет с каждым годом все больше и больше, а жители Светлогорска сегодня смогут насладиться той продукцией, которую производят местные предприятия», – отметил Илья Шестаков.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов напомнил, что помимо рыбного праздника Светлогорск в этом году принимает расширенное заседание коллегии Росрыболовства. «Рыба – это лицо нашего региона, мы всегда были рыбным краем», – подчеркнул он.

«Мы обновляем флот, мы обновляем прибрежную инфраструктуру. И мы очень горды тем, что сейчас четверть всей рыбной продукции, которая продается на прилавках России, – это рыбная продукция, которая произведена в Калининградской области», – рассказал глава региона.

После торжественной части почетные гости совершили обход гастрономической зоны ярмарки. Официальные лица отведали ухи, попробовали жареную корюшку и другие локальные специалитеты и пообщались с руководителями местных предприятий рыбной отрасли.

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