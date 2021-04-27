ВАРПЭ предлагает продлить переходный период по «незаходным» судам

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников считают необходимым предусмотреть трехлетнюю отсрочку для вступления в силу требования по таможенному оформлению судов в России.

Об этом президент ВАРПЭ Герман Зверев заявил на расширенном заседании коллегии Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Руководитель ассоциации отдельно остановился на результатах работы «регуляторной гильотины» в отрасли. Изначальная редакция предусматривала, что встанет работа на время таможенного оформления для всех рыбопромысловых судов, с которыми была выполнена любая производственная операция за рубежом. «После многократного серьезного обсуждения удалось внести изменения», - отметил глава ВАРПЭ.

Однако постановление правительства, вышедшее 31 декабря 2020 г., предусматривает сокращение переходного периода для таможенного оформления судов, приобретенных или построенных за границей, до года, хотя предлагалось три года.

«Конечно, мы с такой «ампутацией» не можем согласиться и будем предлагать трехлетний переходный период. Просили бы отразить позицию отраслевого сообщества в решении коллегии», - заявил Герман Зверев.

Постановлением от 31 декабря 2020 г. № 2471 правительство определило, что при подаче заявления на промысловый билет будет необходима информация о таможенном декларировании судна. Требование вступит в силу с 1 января 2022 г.

Как отмечали в ВАРПЭ, трехлетняя отсрочка позволит обеспечить законодательные возможности декларировать суда без захода в порт РФ. Также у рыбаков будет возможность распределить нагрузку по оформлению на более длительный период.

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