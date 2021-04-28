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Эксперты Востокгосплана при анализе Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса выявили ряд препятствий для развития отрасли. Фото пресс-службы учреждения

Востокгосплан нашел слабые места в отраслевой стратегии

Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 г. проанализировали эксперты ФАНУ «Востокгосплан». Они выявили ряд барьеров для отрасли на Дальнем Востоке.

Напомним, стратегию утвердили в ноябре 2019 г. Безусловно, этот документ направлен на развитие рыбного хозяйства ДФО, отметили аналитики Востокгосплана. Однако «в настоящее время сохраняются ограничения, препятствующие развитию отрасли, которые имеют системный характер», сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения. По мнению ФАНУ, снятие этих барьеров невозможно без активного государственного участия.

«Решение проблемы отсутствия конкурентных иностранным по срокам и стоимости центров по комплексному обслуживанию и ремонту судов рыбопромыслового флота в морских портах Дальнего Востока в контексте развития рыбохозяйственного комплекса в стратегии до 2030 года не предоставляется. Отчасти это связано с отсутствием узкой специализации предприятий по ремонту судов рыбохозяйственного комплекса», — заявили аналитики.

Предполагается, что наряду с мерами, предусмотренными для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) и свободного порта Владивосток, основой ускоренного развития рыбохозяйственного комплекса ДФО станет повышение экономической эффективности освоения основных промысловых видов, а также опережающее развитие сектора товарной аквакультуры.

«При этом механизм повышения эффективности освоения основных промысловых видов водных биологических ресурсов в стратегии до 2030 года указан (инвестиционные квоты), а в отношении опережающего развития сектора товарной аквакультуры – не обозначен», — заметили эксперты.

По их данным, стратегические ориентиры развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока на федеральном уровне связаны с обновлением промыслового флота, развитием аквакультуры, повышением объемов переработки, развитием портовой инфраструктуры, а также сохранением экспортной специализации макрорегиона.

Однако остается нерешенной проблема высоких транспортных тарифов для перевозки грузов из ДФО в центральные регионы России, подчеркнули в Востокгосплане.

Это основной фактор, сдерживающий расширение рынков сбыта внутри страны, отметили специалисты. Они призвали обратить на обозначенные аспекты пристальное внимание.

Востокгосплан – подведомственное учреждение Минвостокразвития. ФАНУ выполняет научно-исследовательские и экспертно-аналитические работы в области социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны России. Кроме того, Востокгосплан активно участвует в обеспечении деятельности органов власти РФ и институтов развития путем предоставления аналитики и передовых научных исследований.

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