Новости
В дикую природу отправили мальков кеты средней навеской 0,5 г. Фото пресс-службы Главрыбвода

«Лососевые выпускные» на Амуре набирают обороты

Предприятия Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» продолжают отправлять в дикую природу молодь кеты. Выпуск свыше 8,7 млн мальков провел Гурский рыбоводный завод.

Напомним, сезон «лососевых выпускных» в Амурском бассейне 20 апреля открыл Анюйский рыбоводный завод (Хабаровский край).

А 27 апреля в рамках государственного задания состоялся выпуск молоди кеты на Гурском рыбоводном заводе. В реку Гур Хабаровского края отправили более 8,7 млн мальков средней навеской 0,5 г, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

На Тепловском и Удинском рыбоводных заводах продолжается подращивание молоди кеты до нормативной навески. Выпуски запланированы на май.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • В дикую природу отправили мальков кеты средней навеской 0,5 г. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • Выпуск провели на Гурском рыбоводном заводе. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • В реку Гур отправили более 8,7 млн мальков кеты. Фото пресс-службы Главрыбвода
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Камчатка меняет облик отрасли

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор группы комппаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ

    Генеральный директор группы комппаний «Русский краб»

    Александр САПОЖНИКОВ

    Усиливаемся на всех основных рынках

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Марикультуре ДФО необходимы крупные игроки

    Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

    Президент Ассоциации добытчиков минтая

    Алексей БУГЛАК

    Охотоморская минтаевая путина 2021 года может войти в историю

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

    Владимир ГАЛИЦЫН

    Учитывать вклад предприятий – это справедливо

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель совета директоров, генеральный конструктор ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания» Олег БРАТУХИН

    Председатель совета директоров ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания»

    Олег БРАТУХИН

    Трагедия «Скорпиона» требует системного анализа и взвешенных решений

    Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

    Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России

    Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

    Баренцево море копит мусор всей Атлантики

    Все материалы

    Крупным планом

    Средний вылов сардины на судосутки за последние четыре года поступательно увеличивался. Если в 2017 г. он составлял 2,5 тонны, то в 2020 г. – 111 тонн

    Результаты пелагической путины – 2020: бочка меда и ложка дегтя

    Новый флагман Архангельского тралового флота «Баренцево море» перед выходом на промысловые испытания. Фото предоставлено АТФ

    Новый траулер АТФ испытывают большой рыбалкой

    Вопросы развития автоперевозок рыбопродукции с Дальнего Востока обсудили на круглом столе во Владивостоке. Фото предоставлено компанией «Нерей»

    Рыба выбирает простые дороги

    GEA Refrigeration Technologies: холод в море под контролем

    GEA Refrigeration Technologies: холод в море под контролем

    Все материалы

    События

    На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

    Второй траулер для «Норебо» встал на воду

    Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

    Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.