«Лососевые выпускные» на Амуре набирают обороты

Предприятия Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» продолжают отправлять в дикую природу молодь кеты. Выпуск свыше 8,7 млн мальков провел Гурский рыбоводный завод.

Напомним, сезон «лососевых выпускных» в Амурском бассейне 20 апреля открыл Анюйский рыбоводный завод (Хабаровский край).

А 27 апреля в рамках государственного задания состоялся выпуск молоди кеты на Гурском рыбоводном заводе. В реку Гур Хабаровского края отправили более 8,7 млн мальков средней навеской 0,5 г, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

На Тепловском и Удинском рыбоводных заводах продолжается подращивание молоди кеты до нормативной навески. Выпуски запланированы на май.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews