Еще одна африканская страна открыта для российской рыбы

Российские предприятия получили возможность поставлять рыбную и иную продукцию в Экваториальную Гвинею. Для этого они должны пройти обследование и находиться в реестре экспортеров.

Россельхознадзор объявил о получении права экспорта различных видов российской животноводческой продукции на рынок Экваториальной Гвинеи. В этом перечне присутствуют рыба, ракообразные, моллюски, водные животные и другие объекты промысла и продукты их переработки, а также икра рыб как племенной материал.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, продукция должна поставляться в сопровождении ветеринарных сертификатов установленной формы. Для рыбной продукции это сертификат формы 5i.

Предприятиям, заинтересованным в поставках продукции в Экваториальную Гвинею, необходимо пройти обследование и находиться в реестре компаний, имеющих право на экспорт (ИС «Цербер»).

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