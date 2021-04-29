Процедуру экспорта цист артемии сделали понятнее
Правительство передало Росрыболовству полномочия по выдаче заключений на экспорт цист артемий. Решение принято по просьбе бизнеса, отметили в кабмине.
Соответствующее распоряжение правительства РФ - от 27 апреля 2021 г. № 1073 – подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает корреспондент Fishnews.
Артемия – ракообразное, обитающее в соленых озерах. Ее яйца (цисты) используются в кормах для птиц, при разведении мальков различных рыб, а также в качестве биоудобрения в садоводстве и растениеводстве.
«Ранее компании, которые поставляли эту продукцию за рубеж, сталкивались с трудностями при согласовании решений об экспорте, так как закон не вполне четко определял полномочия госорганов в этом вопросе. Теперь же – после передачи этого функционала полностью в ведение Росрыболовства – бизнес не будет сталкиваться с такой проблемой», - отметили в пресс-службе правительства.
Специальную лицензию на экспорт по-прежнему будет выдавать Минпромторг на основании разрешительных документов Росрыболовства.
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