Процедуру экспорта цист артемии сделали понятнее

Правительство передало Росрыболовству полномочия по выдаче заключений на экспорт цист артемий. Решение принято по просьбе бизнеса, отметили в кабмине.

Соответствующее распоряжение правительства РФ - от 27 апреля 2021 г. № 1073 – подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает корреспондент Fishnews.

Артемия – ракообразное, обитающее в соленых озерах. Ее яйца (цисты) используются в кормах для птиц, при разведении мальков различных рыб, а также в качестве биоудобрения в садоводстве и растениеводстве.

«Ранее компании, которые поставляли эту продукцию за рубеж, сталкивались с трудностями при согласовании решений об экспорте, так как закон не вполне четко определял полномочия госорганов в этом вопросе. Теперь же – после передачи этого функционала полностью в ведение Росрыболовства – бизнес не будет сталкиваться с такой проблемой», - отметили в пресс-службе правительства.

Специальную лицензию на экспорт по-прежнему будет выдавать Минпромторг на основании разрешительных документов Росрыболовства.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews