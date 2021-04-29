Государству предложили поддержать автоперевозки рыбы

Динамика отгрузки рыбопродукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны отражает стремительный рост доли автомобильных перевозок, отмечает Ассоциация рыбопромышленных предприятий Приморья. АРПП предложила сенаторам рассмотреть это направление в контексте механизмов поддержки перевозки рыбы по России.

В последнее время объем железнодорожных перевозок дальневосточной рыбопродукции рефрижераторными вагонами значительно снижен, среди причин – списания парка, скорость, стоимость и качество перевозок. Об этом на круглом столе по вопросам развития рыбной логистики, прошедшем в Совете Федерации, заявил президент АРПП Георгий Мартынов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, глава отраслевого объединения привел статистику по ассоциации, в которую помимо крупных рыбодобывающих предприятий региона входят и российские порты, и торговые предприятия.

«Если посмотреть динамику отгрузки наших предприятий, то за период с 2018 по 2020 годы, объем автоперевозок составлял в 2018 году 47% от общего объема перевозимых грузов членами ассоциации, в 2019 – уже 70%, а в 2020 году – 81%. Также в 2020 году 12% доставлялось в центральные регионы страны контейнерами и только 7% – вагонами», – рассказал участникам круглого стола Георгий Мартынов.

Он обратил внимание и на разницу в стоимости доставки рыбопродукции разными видами транспорта на примере маршрута Владивосток – Москва. «Например, до Москвы: вагоном – 10 рублей на килограмм, контейнером – 14 рублей и машиной – 14,5 рубля. Да, машиной немного дороже, но надо учитывать, что это доставка от порта до дверей потребителя (магазина или склада), без перегрузов», – отметил президент АРПП.

По мнению представителя Дальневосточного региона, рынок сам делает выбор в пользу более выгодных и перспективных вариантов выстраивания логистики. «Коллеги, может, мы лучше посмотрим на развитие автотранспорта и субсидирование автоперевозок? – выразил мнение Георгий Мартынов. – Президент в своем послании обратил внимание на необходимость расширения дорожной сети. И сегодня машина спокойно доходит от Владивостока до Москвы».

По его словам, автоперевозчики в настоящее время не меньше железнодорожников нуждаются в поддержке. Это может быть субсидирование затрат на топливо, расходов на систему «Платон», которые напрямую зависят от дальности перевозок. Государство способно поддержать перевозчиков и в приобретении современного рефрижераторного автотранспорта, полагают представители отрасли.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews