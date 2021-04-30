На Командорах собираются больше узнать о редком тюлене

В заповеднике «Командорский» смогут продолжить исследования антура – одного из самых малоизученных тюленей России. Учреждение выиграло грант WWF России.

Конкурс грантов WWF России проводился для заповедников и национальных парков. Жюри выбрало 13 лучших природоохранных проектов.

Антур, или тюлень Стейнегера (лат. Phoca vitulina stejnegeri), - редкий подвид обыкновенного тюленя, занесенный в Красную Книгу России. На Командорах он формирует много постоянных залежек. Так, на острове Беринга специалисты насчитывают свыше 40 залежек, а на острове Медном – свыше 20. Однако о жизни антуров ученым известно немного.

Антур – тюлень очень острожный и пугливый, никогда не имел серьезного промыслового значения. Поэтому, в отличие от «ушастых собратьев» - котиков и сивучей, также обитающих на Командорских островах, антура детально не изучали.

Благодаря финансовой помощи WWF России заповедник сможет закупить и установить на антуров шесть меток. Они будут передавать данные о перемещениях животных, сообщили Fishnews в пресс-службе «Командорского».

Таким образом заповедник надеется получить важные сведения о жизни тюленей, информацию об их маршрутах, специфике и особенностях перемещений, а также поведении - как на суше, так и в воде.

«Командорский» уже имеет опыт работы с этой технологией. Сотрудники учреждения до сих пор получают данные с метки, установленной на одного из антуров в сентябре 2019 г.

Кроме того, грант WWF России позволит заповеднику издать детскую книгу. В ней самым маленьким любителям природы расскажут о жизни антуров в акватории Командорских островов.

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