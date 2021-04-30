Уральские аквафермеры хотят объединиться для защиты урожаев

Рыбоводы Челябинской области намерены создать региональную отраслевую ассоциацию. Планируется, что ее ключевой задачей станет защита объектов аквакультуры от посягательств рыбаков-любителей.

Коллективное решение приняли на совещании руководителей рыборазводных хозяйств в минсельхозе Челябинской области. Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, необходимость создания отраслевого объединения признана всеми участниками рыбохозяйственной деятельности.

Основной причиной стали правовые коллизии, связанные с любительской рыбалкой на аквакультурных участках. Отметим, проблема актуальна и для других регионов.

«Задачей ассоциации может стать юридическая защита рыбоводов от незаконного лова на рыбоводных участках, где рыбохозяйство выращивает товарную рыбу, а также взаимодействие с депутатским корпусом для формирования законодательных инициатив о совершенствовании законодательства в области рыбоводства и рыболовства», - рассказали в региональном минсельхозе.

Кроме того, по мнению участников совещания, для выявления нарушителей нужно проводить совместные рейды с рыбоохраной и сотрудниками полиции.

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