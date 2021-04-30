ЕС не оставляет борьбу за мегазаповедники в Антарктике

Евросоюз продолжит добиваться создания у берегов Антарктиды двух морских охраняемых зон общей площадью более 3 млн кв. км. Против закрытия этих районов ранее выступали Россия и Китай.

Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичус провел совещание на уровне министров. На нем еврочиновник заручился поддержкой членов Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) в создании новых морских охраняемых зон.

Речь идет об акваториях общей площадью более 3 млн км в Восточной Антарктике и море Уэдделла, сообщили Fishnews в пресс-службе Еврокомиссии.

После совещания комиссар выразил свое удовлетворение: идею поддержали все участники встречи, особенно он отметил США и Новую Зеландию. «Потеря биоразнообразия и климатические кризисы идут быстрее, чем мы ожидали. Крайне важно действовать сейчас, если мы хотим преломить ситуацию и сохранить богатую и уязвимую морскую флору Южного океана», - заявил Виргиниюс Синкявичус.

«Определение новых морских охраняемых районов Антарктики остается приоритетной задачей для ЕС и его государств-членов», - подчеркнули в пресс-службе.

Попытки присвоить охранный статус акваториям в Восточной Антарктике и море Уэдделла предпринимались и ранее. В 2018 г. создание морского заповедника в море Уэдделла площадью 1,8 млн кв. км заблокировали Россия, Китай и Норвегия. А в 2014 г. Россия и КНР выступили против объявления охраняемой зоной акватории в 1,2 млн кв. км в Восточной Антарктике.

Членами АНТКОМ являются 25 стран. Комиссия была учреждена в 1982 г. из опасений, что увеличение вылова криля в Антарктике повредит популяциям других морских обитателей, для которых эти рачки служат пищей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews