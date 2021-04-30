Андрей Ануфриев: Отраслевые СМИ - полезный источник для работы

Отраслевые СМИ позволяют аккумулировать важную для рыбного хозяйства информацию в разных сферах - законодательства, технологий и других, отметил председатель Союза рыболовецких колхозов России Андрей Ануфриев. Руководитель Росрыбколхозсоюза поздравил с юбилеем медиахолдинг Fishnews.

«Я и сам начинаю день, и своих сотрудников призываю начинать с чтения отраслевых новостей», - рассказал председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей Ануфриев.

Он отметил, что сейчас получение информации серьезно ускорили социальные сети. «Телеграм-канал Fishnews позволяет узнавать о новостях отрасли еще быстрее. А за подробностями отравляюсь на сайт», - обратил внимание руководитель Росрыбколхозсоюза.

В целом роль интернет-СМИ, в том числе в освещении проблематики рыбной отрасли, в последние годы серьезно возросла, уверен Андрей Ануфриев. Именно сайт Fishnews часто помогает оперативно узнать о последних изменениях законодательства, представляется точка зрения профессионалов рыбохозяйственного комплекса по разным вопросам.

Освещаются проблемы отрасли - их решение позволяет комфортнее работать простым рыбакам, сделать деятельность предприятий более эффективной, считает глава Росрыбколхозсоюза. «Важно, что Fishnews освещает события в рыбной отрасли разных регионов страны», - обратил внимание он.

Поздравляя коллектив Fishnews c 15-летием, Андрей Ануфриев пожелал редакции не снижать планку в подаче информации, публиковать интересные и полезные для читателей материалы.

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