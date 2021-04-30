Для ряда рыбо- и морепродуктов снизят НДС

Правительство дополняет перечень товаров, облагаемых при реализации налогом на добавленную стоимость в размере 10%. Это изменения по ракообразным, рыбной печени и молокам.

Поправки вносятся в постановление правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 908, сообщает корреспондент Fishnews. Этим документом, напомним, утверждены перечни кодов видов продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке в 10% (полная ставка сейчас составляет 20%).

Перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10% при реализации дополнен следующими позициями:

«03.21.30.000 Ракообразные немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства»;

«10.20.12 Печень и молоки рыбы свежие или охлажденные»;

«10.20.16 Печень и молоки рыбы мороженые»;

«10.20.31.110 Ракообразные морские мороженые».

Изменения были опубликованы 29 апреля 2021 г. Они вступят в силу «по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го месяца очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость».

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