Для 62 видов госконтроля досудебное обжалование скоро станет обязательным

Опубликован перечень видов госконтроля, для которых с 1 июля 2021 г. будет запущена система обязательного досудебного обжалования. В список вошли и виды контроля, напрямую связанные с рыболовством, рыбоводством и мореплаванием.

Перечень утвержден постановлением правительства РФ от 28 апреля 2021 г. № 663. Как сообщает корреспондент Fishnews, в списке 62 вида госконтроля, которые осуществляют 19 ведомств. Это, в частности, Федеральная налоговая служба, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, Ространснадзор, Минпромторг.

В числе видов контроля, для которых вводят обязательное досудебное обжалование, – федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный экологический надзор, федеральный государственный ветеринарный надзор, государственный надзор за торговым мореплаванием.

В пресс-службе правительства отметили, что сейчас система досудебного обжалования решений этих госорганов работает в пилотном формате на портале госуслуг. Сервис предусмотрен для наиболее распространенных ситуаций. Это, например, нарушение процедуры проведения проверки или несогласие с назначенными мерами.

Механизм обязательного досудебного обжалования внедряется в рамках закона «О госконтроле…», принятого в 2020 г. Работа ведется поэтапно. На финишную прямую она выйдет 1 января 2023 г., когда новый инструмент начнут внедрять для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле.

Предполагается, что запуск системы обязательного досудебного обжалования сделает взаимодействие с госорганами более комфортным, позволит сократить издержки и снизить нагрузку на суды.

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