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Эксперимент по досудебному обжалованию решений контрольных органов обсудили на совещании у вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия ГРИГОРЕНКО. Фото пресс-службы кабмина

Правительство готовится расширить процедуру досудебного обжалования

Власти планируют с 2023 г. ввести процедуру обязательного досудебного обжалования решения надзорных органов по большинству видов контроля. Такая система должна снизить число судебных разбирательств предпринимателей и контролеров.

С 1 июля 2021 г. процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов будет введена для отдельных видов контроля, определенных правительством. С 1 января 2023 г. она начнет поэтапно внедряться для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании, посвященном реализации пилотного проекта в этой сфере.

«По общим правилам, если гражданин или предприниматель не согласны с решением контрольного органа или действиями проверяющего, они могут обратиться либо в контрольный орган, который проводил проверку, либо непосредственно в суд. Однако до настоящего времени единого порядка разрешения споров с контрольными органами не было – сроки и процедуры рассмотрения жалоб каждое ведомство устанавливает самостоятельно. Существующий механизм, помимо большой нагрузки на суды, приводит к дополнительным временным и материальным затратам как самих граждан и бизнеса, так и контрольных органов», – рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Принятый в 2020 г. закон о госконтроле ввел новую процедуру – обязательное досудебное обжалование решений надзорных ведомств или действий проверяющих. Процедура рассмотрения жалоб законом четко регламентирована: на ответ заявителю дается 20 рабочих дней.

В августе 2020 г. премьер Михаил Мишустин подписал постановление об эксперименте по досудебному обжалованию решений надзорных органов. В «пилоте» участвуют 19 контрольных ведомств по 63 видам контроля.

В рамках эксперимента на едином портале государственных и муниципальных услуг создан сервис, который позволяет подать жалобу в контрольный орган в электронном виде, отслеживать все этапы ее рассмотрения и взаимодействовать с должностными лицами без посещения ведомства.

«Сервис реализован по принципу наиболее распространенных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане и предприниматели в процессе общения с контрольными органами, – прокомментировала заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Чепурина. – В их числе такие как нарушение процедуры проведения проверки, несогласие с назначенными мерами, с действиями должностного лица или с принятым решением по жалобе».

В электронном виде можно оспорить, например, решения по итогам контрольных мероприятий МЧС, Минпромторга, Ростуризма, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Рособрнадзора и Ростехнадзора.

Обращение гражданина, в том числе имеющего статус индивидуального предпринимателя, подписывается простой либо усиленной электронной подписью. Для организации требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

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