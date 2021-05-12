Россиян приглашают помочь рыбе

С 10 по 16 мая Росрыболовство проводит масштабную экологическую акцию «Всероссийский день без сетей». Поучаствовать в очистке водоемов от брошенных и браконьерских орудий лова могут все желающие.

Впервые акция прошла в мае 2019 г. В «День без сетей» инспекторы рыбоохраны очищают водоемы вместе с рыболовами-любителями, представителями общественных организаций, средств массовой информации.

Росрыболовство приглашает присоединиться всех желающих. Для участия в акции можно обратиться в территориальное управление ведомства по месту жительства.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, в Ярославской области 15 мая состоится выезд на Рыбинское водохранилище – один из крупнейших водоемов в центральной части России.

В рамках акции состоится экологический урок о негативном влиянии бесхозных рыболовных сетей и браконьерства на биоразнообразие и экосистемы водоемов. Также предполагается провести профилактический урок по соблюдению мер безопасности на водных объектах, конкурс детского рисунка «Сбережем рыбу вместе», мастер-класс по рыбной ловле. Завершится мероприятие выпуском личинок щуки, в зарыблении смогут принять участие все желающие.

Активные участники акции получат награды и памятные подарки. На площадке у водоема запланирована концертно-развлекательная программа. Узнать о мероприятии подробнее можно на сайте bezsetey.ru.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews