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О всероссийской акции «День без сетей» на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

На рыбалку - без сетей

Брошенные на водоемах орудия лова остаются проблемой для многих регионов, в которых 17-18 мая пройдет акция «День без сетей». Ее участникам расскажут об обновленных правилах рыболовства и ограничениях для рыбаков-любителей.

К всероссийской акции «День без сетей» присоединятся по меньшей мере три десятка регионов, в которых пройдут мероприятия по очистке водоемов от бесхозных орудий лова. По словам замруководителя Росрыболовства Василия Соколова, участвовать в них могут все желающие. Сформированные группы будут сопровождать госинспекторы для составления протоколов и актов об изъятии обнаруженных сетей.

Дата акции была выбрана неслучайно. В большинстве регионов европейской части страны в это время действует нерестовый запрет и на промышленное и на любительское рыболовство. По информации организаторов, большой интерес к этой инициативе проявили общества охотников и рыболовов, а также рыбаки-любители, которых тревожит проблема так называемых «китайских сетей».

На пресс-конференции 16 мая Василий Соколов рассказал, что, несмотря на запрет импорта в Россию подобных изделий, их в большом количестве производят внутри страны. Поскольку синтетические сети стоят недорого, рыболовы нередко забывают их или бросают без присмотра.

«Сеть продолжает работать даже после того, как ее оставили в водоеме. Тем самым постоянно наносится серьезный ущерб водным биологическим ресурсам», - подчеркнул представитель рыбного ведомства, добавив, что ежегодно инспекторы рыбоохраны достают из воды сотни километров сетных орудий лова. Он напомнил, что принятый в прошлом году закон о любительском рыболовстве вводит повсеместный запрет на сетный лов за исключением отдельных районов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участникам акции расскажут и о других изменениях в регулировании любительского рыболовства, связанных с выходом закона. В частности, в регионах уже действуют суточные нормы вылова для определенных, прежде всего, ценных видов рыб. Строже стали наказывать нарушителей - после пересмотра таксы штрафов за незаконную добычу рыбы выросли в несколько раз.

Именно на просветительскую, разъяснительную работу в Росрыболовстве делают основную ставку. «Цель - в первую очередь предотвратить нарушение законодательства, нежели потом его исправлять», - заявил Василий Соколов, отметив, что до населения доходит очень мало информации. - «Рыбу ловить любят все, а о том, какие правила любительской рыбалки существуют и куда надо обращаться, если видишь нарушения правил рыболовства, в том числе поставленные сети, никто не знает».

По словам замглавы федерального агентства, во время акции гражданам расскажут, какой вред наносят синтетические сети и почему их нельзя использовать, а тем более оставлять в воде. «Мы хотим донести до людей, в первую очередь до молодежи, как необходимо себя вести на водоеме», - уточнил Василий Соколов.

Fishnews

  • О всероссийской акции «День без сетей» на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ
  • О всероссийской акции «День без сетей» на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ
  • О всероссийской акции «День без сетей» на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ
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