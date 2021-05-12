Росрыболовство продлило прием заявок на «марокканские» квоты
Федеральное агентство по рыболовству будет принимать заявки о закреплении долей квот добычи пелагических рыб в зоне Марокко до 24 мая включительно. Срок подачи обращений увеличен в связи с изменившимся графиком выходных.
Росрыболовство открыло прием заявок для организации российского промысла в атлантической рыболовной зоне Марокко с 26 апреля. Изначально обращения ожидались до 18 мая включительно.
Однако затем президент изменил график майских выходных. В связи с этим Росрыболовство продлило прием заявок до 24 мая. Общий срок, таким образом, как и ранее, составит 15 рабочих дней, сообщает корреспондент Fishnews.
Форма заявки утверждена приказом Минсельхоза РФ от 8 мая 2019 г. № 247.
Напомним, что по межправительственному соглашению Россия имеет возможность ловить в марокканской зоне пелагические виды рыб – сардину, сардинеллу, скумбрию, ставриду, анчоуса.
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