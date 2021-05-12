«Норебо» минимизировал риски на пути рыбы к потребителю

Группа «Норебо» развивает производственно-логистический центр в подмосковном Клину. Такая работа позволяет обеспечить стабильность поставок и качество продукции на внутреннем рынке, рассказали в холдинге.

Собственную логистическую площадку в Московской области группа «Норебо» приобрела в 2017 г. Это стало частью развития работы на внутреннем рынке. Цель комплекса – обеспечить удобный распределительный центр для поставок качественной рыбы и морепродуктов к российскому потребителю.

Теперь здесь осуществляются в том числе производство и переупаковка продукции для розничной продажи под брендом Borealis, сообщает корреспондент Fishnews. На площадке центра сырье, идущее с флота «Норебо» и его берегового предприятия в Мурманске, с использованием современных технологий готовят для поставок на полки магазинов.

Особый акцент делается на качестве товара. Допускается только однократная заморозка рыбы и морепродуктов. Сохранение продукции обеспечивают современные упаковочные технологии – skin-упаковка и двойной вакуумный пакет.

Выстроенная цепочка от вылова до магазина позволяет полностью контролировать, что происходит с продуктом, рассказали в холдинге.

Предприятие в Подмосковье расширяется. Так, в 2020 г. запущен дополнительный цех по переработке северной креветки.

Всего под брендом Borealis выпускается более 30 позиций продукции – из атлантической трески, пишки, скумбрии, палтуса, зубатки, минтая, кальмара, креветки. Бренд представлен в 16 федеральных и региональных торговых сетях и более чем в 10 тыс. торговых точек.

Уже достигнуты сильные позиции в Москве и Санкт-Петербурге, теперь планируется укреплять присутствие в региональных сетях, сообщила директор по маркетингу «Норебо» Елена Перова.

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