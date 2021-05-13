Премьер пообещал усилить поддержку судостроения

Нужно структурно изменить облик российской промышленности, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в отчете перед Госдумой. Премьер обратил внимание на необходимость замещать импорт комплектующих.

В отчете перед Госдумой глава правительства Михаил Мишустин остановился на результатах в промышленности. Несмотря на все ограничения прошлого года, реализованы важнейшие проекты в ключевых отраслях, заявил премьер-министр. Среди успешно реализованных начинаний он отметил проекты по строительству ледоколов, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом премьер-министр подчеркнул важность импортозамещения материалов и комплектующих. «Мы еще раз убедились, насколько уязвимы могут быть производственные цепочки, когда перебой поставок одной важной детали останавливает весь технологический процесс», – заявил глава правительства. И это притом, что последовательно расширяется импортозамещение в самых разных сферах отечественной промышленности, прежде всего – в обрабатывающей, добавил Михаил Мишустин.

Он рассказал, что сейчас формируются новые планы импортозамещения с учетом возникающих вызовов. Упор делается именно на комплектующие.

В прошлом году запущен модернизированный механизм специального инвестиционного контракта (СПИК), когда государство поддерживает внедрение современных технологий в производство промышленной продукции в России.

«Вся проведенная работа по импортозамещению создала мощный задел на будущее. Важно структурно изменить облик российской промышленности», – подчеркнул премьер-министр.

Он также пообещал усиливать поддержку «вытягивающих» отраслей, где одно рабочее место способно создавать семь-восемь дополнительных в смежных секторах, в том числе в авиа- и судостроении, транспортном машиностроении.

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