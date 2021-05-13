Отчет правительства: о чем заявил Михаил Мишустин

Премьер Михаил Мишустин представил в Госдуме ежегодный отчет о деятельности правительства. Как глава кабмина прокомментировал ситуацию в сфере госконтроля бизнеса и экологическую повестку - в материале Fishnews.

Начало отчета глава правительства ожидаемо посвятил работе в условиях борьбы с коронавирусом, рассказав о системе здравоохранения и помощи экономике. Михаил Мишустин остановился на обеспечении лекарствами, вакцинации против COVID-19, поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии, сообщает корреспондент Fishnews.

Про госконтроль

Премьер напомнил, что правительство запустило пакет мер по упрощению условий ведения бизнеса. «Сроки действия более миллиона лицензий, разрешений, сертификатов и других обязательных документов были автоматически продлены», - заявил Михаил Мишустин.

Прошлый год он назвал годом перемен в сфере контроля и надзора. В рамках «регуляторной гильотины» было отменено более 11 тыс. актов. Бóльшая часть из них была принята еще в советское время, обратил внимание председатель правительства.

В активе кабмина два новых закона, которые должны стать основой для преобразования контрольно-надзорной деятельности. Так, в прошлом году принят закон об обязательных требованиях. Он определяет порядок установления и применения новых норм регулирования. Каждые шесть лет будет осуществляться ревизия нормативных правовых актов с обязательными требованиям.

Принят также закон о госконтроле. Предусматривается акцент на профилактике нарушений и риск-ориентированный подход. Создан механизм досудебного обжалования решений контрольных органов, осуществляется поэтапный переход на безбумажное взаимодействие.

Об экологии

Затрагивая экологическую повестку, Михаил Мишустин заявил, что нужно провести генеральную уборку страны. В частности, правительство готовит законопроект об ответственности собственников предприятий за ликвидацию последствий негативного воздействия на природу.

«Надо, чтобы ущерб оплачивался из чистой прибыли компаний. Тогда только ответственность будут нести их собственники и первые лица. Да и в целом необходимо изменить отношение предпринимателей к природе», - заявил Михаил Мишустин. В ближайшее время законопроект планируется внести в Госдуму.

Нужно решить проблемы с заброшенными опасными объектами, представляющими угрозу для окружающей среды. «Надо выявить все такие места: это затонувшие корабли, старые скважины, незаконные свалки. Провести, если хотите, своего рода генеральную уборку страны. Мы уже активно над этим работаем», - подчеркнул премьер.

Планируется стимулировать бизнес к отказу от продукции, которая не подлежит переработке, и в целом сократить лишнюю упаковку. Предполагается в два раза снизить ежегодные объемы захоронения отходов.

Также в отчете говорилось о поддержке рынка труда, науки и образования, работе промышленности в условиях пандемии, программах развития регионов, укреплении ЕАЭС.

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