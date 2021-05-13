Удорожание продуктов будут отслеживать с учетом мировых рынков

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил министерствам ускорить работу по созданию механизма мониторинга анализа цен на продукты на мировых рынках. Такой инструмент предлагается использовать для оценки влияния на стоимость продукции в России.

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел межведомственное совещание по мониторингу цен на социально значимые товары.

Были проанализированы данные о потребительской инфляции в России за апрель 2021 г. – в годовом выражении она замедлилась до 5,52%, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. Также обсуждалась ситуация с потребительскими товарами.

По итогам совещания Андрей Белоусов поручил ответственным министерствам ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках для оценки возможного влияния этой динамики на стоимость продукции в России и своевременного принятия мер. Запустить механизм необходимо в ближайшее время.

Напомним, что правительство ранее ввело в России постоянный мониторинг стоимости потребительских товаров и услуг. Как заявили власти, это должно помочь вовремя принимать меры для сдерживания роста цен. При этом за ведомствами закреплены группы товаров и услуг, по которым они назначены ответственными. Продукты питания, в том числе позиция «Рыбопродукты», находятся в ведении Минсельхоза.

В целом мониторинг и оценка динамики цен на потребительские товары и услуги закреплены за Минэкономразвития. При ускоренной тенденции к удорожанию той или иной продукции это министерство должно информировать ответственные ведомства. Далее профильные ведомства совместно с ФАС и Минэкономики должны проводить анализ стоимости и факторов ее формирования и при необходимости предлагать правительству меры экономического регулирования.

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