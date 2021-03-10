Власти усиливают контроль за ценами на продукты

Правительство вводит в России постоянный мониторинг стоимости потребительских товаров и услуг. Планируется, что это позволит вовремя принимать меры для сдерживания цен, в том числе на продовольствие.

Новый инструмент утвержден распоряжением правительства РФ от 27 февраля 2021 г. № 497. Мониторингом и оценкой динамики цен займется Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой.

«При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования», – отмечено в пресс-релизе кабмина.

За министерствами и ведомствами закреплены группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными. Продукты питания, в том числе позиция «Рыбопродукты», будут в ведении Минсельхоза, сообщает корреспондент Fishnews.

В декабре правительство утвердило состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Ее возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Также в конце года президент Владимир Путин наделил правительство правом оперативно устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. В их числе мороженая неразделанная рыба.

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