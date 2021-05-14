Новая таможня на Дальнем Востоке подвела первые итоги

Дальневосточная электронная таможня создана в результате масштабной реформы таможенных органов. Значительная часть оформляемых грузов приходится на рыбопродукцию.

Дальневосточная электронная таможня подвела итоги первого года работы. ДВЭТ образована в 2020 г. в рамках масштабной реформы таможенных органов, сообщает корреспондент Fishnews. В результате этих преобразований число мест таможенного оформления в стране сократилось с более чем 600 до 16.

Такая концентрация декларирования позволила повысить прозрачность таможенных процедур и обеспечить единообразие по всей стране, отметил начальник Дальневосточной электронной таможни Александр Сафронов.

На Дальнем Востоке декларации на товары оформляют два центра электронного декларирования – Дальневосточный и Владивостокский. Дальневосточный ЦЭД (входит в состав Дальневосточной электронной таможни) занимается товарами, которые перевозятся всеми видами транспорта, кроме водного.

За время с начала работы сотрудники таможни оформили более 50 тыс. деклараций на товары, из них 60% – на вывоз. Всего оформлено более 4,5 млн тонн стоимостью свыше 3 млрд долларов.

«Благодаря технологии диспетчеризации все поданные декларации автоматически перераспределяются в ЦЭДы по всей России. В Дальневосточный ЦЭД попадают декларации участников ВЭД, зарегистрированных в Дальневосточном регионе», – рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Значительная часть оформляемых грузов приходится на рыбопродукцию. По данным ДВТУ, экспорт рыбы, ракообразных, моллюсков и других видов водных биоресурсов в январе-марте 2021 г. по сравнению с показателем октября-декабря 2020 г. вырос на 19% по весу нетто и составил 17,4 тыс. тонн. Вывозились в основном краб и минтай. На долю экспорта в Китай пришлось 70%, Республики Корея – 24%.

Александр Сафронов подчеркнул, что таможня нацелена на эффективную работу с добросовестным бизнесом при защите безопасности страны.

На работе с морскими грузами специализируется Владивостокский таможенный пост Владивостокской таможни.

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