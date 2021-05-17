Правительство добавит денег на очистку рек и озер

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании работ по улучшению экологического состояния водных объектов. Средства поступят в семь регионов.

На очистку рек и озер будет дополнительно направлено более 138,7 млн рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении этих средств.

Деньги поступят в семь регионов. Это Татарстан, Удмуртия, Калининградская, Московская, Новосибирская, Тверская и Тульская области.

Финансирование поможет провести работы по расчистке таких рек, как Мёша, Кашинка, Каменка, Ува, Альба, Пахра, Гуслица, Петрица, и впадающих в них водоемов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Его цель – к 2024 г. очистить крупнейшие реки и озера, освободить от мусора их берега, создать комфортные условия для проживания граждан и улучшить экологическую обстановку в целом. Мероприятия проекта распространяются в том числе на Байкал, Волгу, Дон, Обь, Енисей, Амур, Урал, Печору, Телецкое, Ладожское и Онежское озера и впадающие в них водоемы.

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