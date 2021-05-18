Поправки по добыче мормлеков появились в базе Госдумы

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект о запрете промышленного и прибрежного рыболовства китов, дельфинов и морских свиней.

Ранее документ был рассмотрен на заседании кабмина. Как сообщает корреспондент Fishnews, проект предполагает изменения в статью 15 федерального закона «Об исключительной экономической зоне РФ» и статью 26 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

В пояснительной записке отмечено, что документ подготовлен в рамках исполнения поручения президента от 20 февраля 2019 г.

Авторы указывают, что запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китов, дельфинов и морских свиней предусмотрен «с учетом их биологических особенностей и значения для экосистемы морей».

Власти планируют и другие корректировки законодательства в отношении китообразных. Так, предполагается ввести временный запрет на вывоз этих животных за пределы России.

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