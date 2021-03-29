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Белуха в дельфинарии

Китов и дельфинов оставят на родине

Правительство готовится ввести запрет на вывоз за рубеж китов, дельфинов и морских свиней. Ограничения, которые, как предполагается, будут действовать 180 дней, мотивируются необходимостью охраны морских животных.

Проект постановления правительства «О введении временного запрета на вывоз китов, дельфинов и морских свиней из Российской Федерации» размещен на портале regulation.gov.ru. Он устанавливает временный запрет на вывоз из России товаров, предусмотренных кодом 0106 12 00 ТН ВЭД ЕАЭС, в части китов, дельфинов и морских свиней (млекопитающие отряда Cetacea).

Как сообщает корреспондент Fishnews, предполагается, что ограничения будут действовать в течение 180 дней с момента вступления постановления в силу и позволят предотвратить перепродажу выловленных морских млекопитающих «третьим лицам иностранного государства».

Минэкономразвития поручается уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета и внести аналогичное предложение на рассмотрение ЕЭК.

Ранее на заседании совета директоров рыбохозяйственных НИИ руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что общий допустимый улов на 2022 г. для белух и косаток не будет устанавливаться ни для научно-исследовательских, ни для культурно-просветительских целей.

Напомним, после скандала вокруг «китовой тюрьмы» в Приморье в 2019 г. Минсельхоз и некоторые региональные заксобрания выступили с законодательными инициативами, в том числе о запрете промышленного вылова китообразных, их использования в развлекательных целях либо вывоза животных за границу.

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