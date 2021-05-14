Россия откажется от коммерческого вылова китообразных

Правительство предлагает законодательно запретить вылов китов и дельфинов в рамках промышленного и прибрежного рыболовства. «Это позволит сберечь животных от хищнического истребления», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Законопроект о запрете промышленного и прибрежного рыболовства китообразных рассматривался на заседании правительства 13 мая. Глава кабмина Михаил Мишустин подчеркнул, что эта инициатива «не оставит равнодушным никого из тех, кто два года назад следил за событиями в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя, где содержались в неволе около сотни белух и косаток».

«Тогда, после вмешательства президента и его поручений, была начата работа по корректировке законодательства о добыче и использовании морских млекопитающих, в том числе китов и дельфинов», - отметил премьер-министр.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, в конце прошлого года были ужесточены требования к правилам добычи морских млекопитающих, предназначенных для использования в учебных или зрелищных мероприятиях. Заявки на право отлова китообразных должны рассматриваться на заседании правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. В этом году такие разрешения не выдавались.

Теперь дополнительное регулирование предлагается ввести для промышленного и прибрежного рыболовства. «Оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления», – заявил Михаил Мишустин.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews