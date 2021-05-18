Сеул и Пекин взывают к ИМО по вопросу воды с «Фукусимы»

Китай поддержал Южную Корею в призыве к Международной морской организации (ИМО) активизировать сотрудничество с МАГАТЭ для обеспечения безопасного слива загрязненной воды с атомной электростанции «Фукусима-1».

Министр морских дел и рыболовства Южной Кореи Мун Сон Хёк направил официальное письмо в Международную морскую организацию (ИМО). Ее призывают активизировать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы выработать приемлемое решение по вопросу утилизации загрязненной воды с японской АЭС «Фукусима-1».

Глава министерства особо подчеркнул, что решение японского правительства представляет опасность для соседних стран и общего достояния человечества – океана. Он напомнил, что шаг был сделан односторонне и без проведения должных консультаций с наиболее близким соседом Японии – Южной Кореей, сообщает корреспондент Fishnews.

Как пишет китайское информагентство «Синьхуа», инициативу Мун Сон Хёка поддержало Министерство иностранных дел КНР. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Чжао Линцзян. Он призвал Японию не сливать загрязненную воду в океан до тех пор, пока не будет достигнут консенсус по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами и международными институтами.

Китайский дипломат обратил внимание, что Япония до сих пор не отреагировала должным образом на опасения международного сообщества. Чжао Линцзян отметил, что решение Токио не является ни ответственным, ни прозрачным.

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