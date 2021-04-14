Воду с «Фукусимы-1» решили слить

Японское правительство разрешило слить в океан более 1 млн тонн воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Россия выразила надежду, что при сбросе будет минимизировано воздействие на экологию и не пострадает рыболовство.

Япония обещает безопасность

Напомним, АЭС «Фукусима-1» пострадала от цунами в 2011 г. Токио уверяет, что воду очистят от радиоактивных веществ и ее слив в океан будет безопасным.

По оценкам японских властей, процесс подготовки к сбросу займет около двух лет. За это время оператор станции Tokyo Electric Power планирует удалить из воды вредные вещества, построить необходимую инфраструктуру и получить одобрение регулирующих органов.

По информации BBC, эта вода очищена от большинства опасных радиоактивных веществ, однако содержит в себе тритий – радиоактивный изотоп водорода, который невозможно полностью извлечь из нее технически. Однако в Японии заявляют, что к моменту сброса содержание трития в воде будет соответствовать норме, установленной ВОЗ для питьевой воды.

Планы по сливу воды из резервуаров АЭС озвучивались и ранее. В 2018 г. против этого выступили рыбаки провинции Фукусима.

МАГАТЭ за

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что решение Японии слить воду с «Фукусимы» в океан – обычная мировая практика. Инспекторы агентства готовы предоставить техническую помощь в реализации этого проекта и обеспечить проверку процесса сброса, сообщили Fishnews в службе новостей ООН.

В МАГАТЭ полагают, что изотопы трития в низких концентрациях не представляют серьезной опасности для здоровья людей и окружающей среды.

Предполагается, что сброс воды в Тихий океан продолжится три десятилетия.

«Мы будем тесно сотрудничать с Японией до, во время и после сброса воды», – обещал Рафаэль Гросси.

Гринпис против

Greenpeace Японии решительно осудил решение японских властей. Оно нарушает права человека и нормы морского права и идет вразрез с интересами жителей Японии и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом, заявили в природоохранной организации.

«Правительство игнорирует радиационные риски и отворачивается от веских доказательств того, что на ядерной площадке, а также в прилегающих районах имеется достаточная емкость для хранения. Вместо того чтобы использовать наилучшую имеющуюся технологию длительного хранения и обработки воды, что позволило бы минимизировать радиационную опасность, они выбрали самый дешевый вариант: сбрасывать воду прямо в Тихий океан», – прокомментировал специалист по климатическим и энергетическим кампаниям в Greenpeace Японии Казуэ Сузуки.

Отмечено: опрос природоохранной организации показал, что большинство жителей префектуры Фукусима и страны в целом выступают против сброса радиоактивных сточных вод в Тихий океан. Против этого высказалась и общенациональная Федерация рыболовных кооперативов Японии.

Исполнительный директор Greenpeace International Дженнифер Морган подчеркнул, что принятое решение нарушает обязательства Японии согласно Конвенции ООН по морскому праву и в ближайшие месяцы «встретит решительное сопротивление».

Экологи обещали и дальше добиваться предотвращения сброса радиоактивных сточных вод в Тихий океан.

МИД России озабочен

На одобренный правительством Японии план обратили внимание и в российском Министерстве внутренних дел.

«Принимая это решение, Токио, к сожалению, не счел нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с Российской Федерацией. Официальная информация из Японии по данному вопросу недостаточна. В частности, она не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона, к которым может привести вышеупомянутое решение», – озвучила позицию нашей страны официальный представитель МИД Мария Захарова.

Министерство выразило «серьезную озабоченность». В МИД рассчитывают, что японское правительство проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу.

Во внешнеполитическом ведомстве ожидают более детальных разъяснений по всем аспектам, связанным с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан. МИД исходит из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах слива.

«Надеемся, что Токио подойдет к этому важному вопросу со всей ответственностью, примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия на морскую среду, ухудшения экологической обстановки, а также не будет создавать затруднений для хозяйственной деятельности других государств, в том числе в области рыболовства», – подчеркнула Мария Захарова.

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