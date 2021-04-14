Новости
Международная экспертная миссия МАГАТЭ осматривает энергоблок во время посещения АЭС «Фукусима-1». Архивное фото агентства

Воду с «Фукусимы-1» решили слить

Японское правительство разрешило слить в океан более 1 млн тонн воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Россия выразила надежду, что при сбросе будет минимизировано воздействие на экологию и не пострадает рыболовство.

Япония обещает безопасность

Напомним, АЭС «Фукусима-1» пострадала от цунами в 2011 г. Токио уверяет, что воду очистят от радиоактивных веществ и ее слив в океан будет безопасным.

По оценкам японских властей, процесс подготовки к сбросу займет около двух лет. За это время оператор станции Tokyo Electric Power планирует удалить из воды вредные вещества, построить необходимую инфраструктуру и получить одобрение регулирующих органов.

По информации BBC, эта вода очищена от большинства опасных радиоактивных веществ, однако содержит в себе тритий – радиоактивный изотоп водорода, который невозможно полностью извлечь из нее технически. Однако в Японии заявляют, что к моменту сброса содержание трития в воде будет соответствовать норме, установленной ВОЗ для питьевой воды.

Планы по сливу воды из резервуаров АЭС озвучивались и ранее. В 2018 г. против этого выступили рыбаки провинции Фукусима.

МАГАТЭ за

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что решение Японии слить воду с «Фукусимы» в океан – обычная мировая практика. Инспекторы агентства готовы предоставить техническую помощь в реализации этого проекта и обеспечить проверку процесса сброса, сообщили Fishnews в службе новостей ООН.

В МАГАТЭ полагают, что изотопы трития в низких концентрациях не представляют серьезной опасности для здоровья людей и окружающей среды.

Предполагается, что сброс воды в Тихий океан продолжится три десятилетия.

«Мы будем тесно сотрудничать с Японией до, во время и после сброса воды», – обещал Рафаэль Гросси.

Гринпис против

Greenpeace Японии решительно осудил решение японских властей. Оно нарушает права человека и нормы морского права и идет вразрез с интересами жителей Японии и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом, заявили в природоохранной организации.

«Правительство игнорирует радиационные риски и отворачивается от веских доказательств того, что на ядерной площадке, а также в прилегающих районах имеется достаточная емкость для хранения. Вместо того чтобы использовать наилучшую имеющуюся технологию длительного хранения и обработки воды, что позволило бы минимизировать радиационную опасность, они выбрали самый дешевый вариант: сбрасывать воду прямо в Тихий океан», – прокомментировал специалист по климатическим и энергетическим кампаниям в Greenpeace Японии Казуэ Сузуки.

Отмечено: опрос природоохранной организации показал, что большинство жителей префектуры Фукусима и страны в целом выступают против сброса радиоактивных сточных вод в Тихий океан. Против этого высказалась и общенациональная Федерация рыболовных кооперативов Японии.

Исполнительный директор Greenpeace International Дженнифер Морган подчеркнул, что принятое решение нарушает обязательства Японии согласно Конвенции ООН по морскому праву и в ближайшие месяцы «встретит решительное сопротивление».

Экологи обещали и дальше добиваться предотвращения сброса радиоактивных сточных вод в Тихий океан.

МИД России озабочен

На одобренный правительством Японии план обратили внимание и в российском Министерстве внутренних дел.

«Принимая это решение, Токио, к сожалению, не счел нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с Российской Федерацией. Официальная информация из Японии по данному вопросу недостаточна. В частности, она не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона, к которым может привести вышеупомянутое решение», – озвучила позицию нашей страны официальный представитель МИД Мария Захарова.

Министерство выразило «серьезную озабоченность». В МИД рассчитывают, что японское правительство проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу.

Во внешнеполитическом ведомстве ожидают более детальных разъяснений по всем аспектам, связанным с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан. МИД исходит из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах слива.

«Надеемся, что Токио подойдет к этому важному вопросу со всей ответственностью, примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия на морскую среду, ухудшения экологической обстановки, а также не будет создавать затруднений для хозяйственной деятельности других государств, в том числе в области рыболовства», – подчеркнула Мария Захарова.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительствояпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Все материалы

Интервью

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Учитывать вклад предприятий – это справедливо

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин КОРОБКОВ

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

Константин КОРОБКОВ

Инвестиции в берег – правильный выбор

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

На уловы минтая повлиял не только коронавирус

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – версия 2021

Все интервью

Личное мнение

Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России

Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

Баренцево море копит мусор всей Атлантики

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза (КРКС) Ольга БУЛКОВА

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза (КРКС)

Ольга БУЛКОВА

Малым и средним предприятиям необходимо право деления квоты

Все материалы

Крупным планом

Вопросы развития автоперевозок рыбопродукции с Дальнего Востока обсудили на круглом столе во Владивостоке. Фото предоставлено компанией «Нерей»

Рыба выбирает простые дороги

GEA Refrigeration Technologies: холод в море под контролем

GEA Refrigeration Technologies: холод в море под контролем

Новый Vilhelm Thorsteinsson EA. Фото пресс-службы Fishering Service

Андрей ФЁДОРОВ: Крупнейшая исландская рыболовная компания выбрала для промысла российские тралы «Атлантика»

Углубленные курсы первой помощи «Русского краба» проходят старшие и вторые помощники капитана

«Русский краб» расширяет стандарт подготовки экипажей

Все материалы

События

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.