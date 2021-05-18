Приморье выйдет на горбушу

В Приморском крае комиссия по оперативному регулированию промысла определила принципы предстоящей лососевой путины. В этом году, хотя он и «нечетный», будет открыт промышленный лов горбуши.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Приморье установила объемы вылова горбуши и симы по водным объектам и их частям для промышленного рыболовства и традиционного лова КМНС на 2021 г.

Для добычи в границах Тернейского района предлагается около 166 тонн горбуши, сообщает корреспондент Fishnews. Традиционно «нечетные» годы считаются неурожайными по этому виду горбуши, но с учетом постепенного увеличения подходов специалисты решили попробовать организовать лов.

Возможный вылов симы в Тернейском районе составляет порядка 29 тонн. Еще около 3 тонн симы можно добыть в Ольгинском районе, 325 кг – в Лазовском.

Объемы вылова в режиме промышленного рыболовства для компаний комиссия установила по группам рыболовных участков – 116,95 тонны горбуши и 22,889 тонны симы.

Установлены объемы вылова для представителей коренных малочисленных народов – по горбуше в Тернейском районе, симе в Лазовском, Ольгинском и Тернейском районах. Общий лимит – 49 тонн горбуши и 6,513 тонны симы в Тернейском районе, 2,964 тонны в Ольгинском и 325 кг в Лазовском.

К промыслу горбуши в Тернейском районе предприятия смогут приступить 1 июня. Рыбалка будет открыта до 15 июля включительно. В эти же сроки предусматривается традиционный лов КМНС.

Добыча симы в режиме промышленного и традиционного рыболовства в Тернейском районе разрешена с 1 июня до 15 июля включительно, в Ольгинском и Лазовском районах – с 10 июня до 31 июля включительно.

При этом определены периоды пропуска рыбы: в морской прибрежной зоне – каждую неделю с 12:00 субботы до 12:00 воскресенья (сутки), в пресных водных объектах – еженедельно с 12:00 субботы до 12:00 понедельника (двое суток).

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