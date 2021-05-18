Сахалин готовится к непростой путине

Ситуация с лососевой путиной на Сахалине в этом году сложная. Вопросы организации лова и сохранения биоресурсов планируется обсудить на региональном рыбохозяйственном совете, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

В этом году прогноз по вылову горбуши на Сахалин составляет всего около 2 тыс. тонн. В связи с низкими подходами предложены серьезные ограничения промысла на острове.

«Ситуация по лососю на Сахалине достаточно сложная – поэтому она требует своего обсуждения. Люди хотят встретить и обсудить, как им поступать – готовиться или не готовиться к промыслу», – сообщил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов на конференции Fishnews Online.

Стратегия организации промысла лососей на 2021 г. будет рассматриваться на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета 19 мая.

Предложено в ряде районов открыть промышленное рыболовство исходя из 50% заполнения нерестилищ. Но в этом случае пользователям водных биоресурсов предстоит решить, будут ли они готовиться к промыслу, набирать людей на путину, отметил руководитель АРСО.

Он напомнил, что в регионе много добывающих предприятий, люди не до конца понимают, как подходить к путине. «При этом мы озабочены вопросами сохранения биоресурсов», – подчеркнул президент ассоциации.

В целом ожидания по вылову тихоокеанских лососей в Сахалинской области на этот год – около 45 тыс. тонн.

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