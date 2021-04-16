ДВНПС одобрил стратегии на лососевую путину

Дальневосточный научно-промысловый совет рассмотрел организацию лососевой путины в нынешнем году. Стартовый прогноз по добыче составляет 459 тыс. тонн - этот показатель уступает только 2018 и 2019 гг. Однако в ряде районов предлагается установить ограничения лова.

Вылов горбуши официально прогнозируется на уровне 322 тыс. тонн, но при хорошей организации путины объемы добычи могут составить дополнительно еще порядка 50-70 тыс тонн, рассказал заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Игорь Мельников.

Осенняя траловая съемка в Беринговом море учла около 1 млрд экземпляров горбуши - это одно из самых многочисленных поколений в ряду наблюдений. Ожидаемый возврат к восточному побережью Камчатки на основе такой оценки составляет порядка 200 млн особей, что должно обеспечить вылов порядка 160-180 тыс. тонн. Официальный прогноз по Карагинской подзоне - 147,6 тыс. тонн.

Порадовала специалистов численность горбуши, учтенная в ходе осенних исследований в Охотском море, - около 2 млрд экземпляров. В ряду 20-летних наблюдений такая оценка уступает только показателю 2017 г. Ожидаемый возврат производителей в охотоморский бассейн при такой численности составляет от 200 млн до 270 млн экземпляров, вылов - до 250 тыс. тонн.

Предварительные оценки условий зимовки в океане достаточно позитивные. «И это дает нам основания говорить о том, что выживаемость горбуши в этом году не преподнесет таких сюрпризов, как в прошлом году, и наши прогнозные ожидания в полной мере оправдаются», - отметил Игорь Мельников.

В целом ресурсы тихоокеанских лососей показывают тенденцию к снижению общей численности, поэтому по всем остальным объектам добычи, кроме кижуча, прогнозы несколько ниже, чем в предыдущие годы.

Традиционно на весеннем заседании участники Дальневосточного научно-промыслового совета рассмотрели региональные стратегии организации лова, сообщает корреспондент Fishnews. Они помогают заранее дать предполагаемую картину мер регулирования, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Лидер по мерам регулирования добычи лососей - Амур и Амурский лиман. Планируется не открывать в этом году промышленное, любительское и традиционное рыболовство горбуши и летней кеты. По осенней кете предложено не устанавливать дифференцированные проходные периоды, оставить запрет на использование на промысле плавных сетей, а также установить ограничения по конструкции заездков в Амурском лимане.

«Вместе с тем малая рабочая группа предложила внести изменения по регулированию промысла в связи с низкой готовностью предприятий к добыче лососей в реке Амур альтернативными орудиями лова», - обратил внимание руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО Сергей Марченко.

В нынешнем году ожидается низкая численность подходов сахалинской горбуши. Прогноз по вылову - около 2 тыс. тонн. В связи с этим наука рекомендует не открывать промысел на юго-западном побережье острова, в заливах Анива и Терпения. На северо- и юго-востоке предложено определить сроки промышленного рыболовства по факту 50-процентного заполнения нерестилищ.

На Камчатке предполагается вновь ввести меры регулирования, призванные обеспечить пропуск производителей нерки в реку Камчатка. При этом будет использоваться деление на две группы рыболовных участков: во-первых, это Усть-Камчатский район, во-вторых, Быстринский и Мильковский районы.

Также предложены ограничения, которые будут вводиться на эту путину через приказ Минсельхоза России, - по длине центрального крыла ставных неводов в ряде районов.

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