Добычу кильки на Каспии хотят нарастить

Освоение кильки в Каспийском море по итогам года прогнозируется на уровне 30-35 тыс. тонн, заявили в Росрыболовстве. Для организации эффективного промысла будет действовать специальный штаб.

Не только тралами

Вопросы рационального освоения запасов Каспийского моря рассмотрели на совещании в Федеральном агентстве по рыболовству. Было отмечено, что вылов кильки в Волжско-Каспийском бассейне в 2020 г. вырос в 4,5 раза к уровню предыдущего года и составил 19 тыс. тонн.

Промысел в основном ведется тралами шесть месяцев в году - в зимне-весенний период (до апреля) и с сентября по декабрь. В добыче традиционно участвуют рыбаки Дагестана и Калмыкии, в 2019-2020 гг. подключились предприятия Крыма, Севастополя, Санкт-Петербурга, Астраханской, Калининградской, Волгоградской и Ростовской областей, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«На наш взгляд, промысел привлекателен и важен. 30-35 тыс. тонн – это тот объем, который возможно вылавливать тралами. Ученые дают прогноз порядка 100-110 тыс. тонн кильки, поэтому надо осваивать другие техники промысла, апробированные нашей наукой. Ресурса достаточно, мы будем создавать условия, чтобы промысел развивался более динамично», - подчеркнул замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Заместитель директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Арсен Мирзоян рассказал, что 30-35 тыс. тонн – это прогноз по району, который открыт для тралового лова. Но с помощью орудий добычи, которые два года подряд исследовали ученые Волжско-Каспийского филиала ВНИРО, рыбаки смогут осваивать еще 10-12 тыс. тонн. Технологии промысла и алгоритм работы орудий лова планируется представить на бассейновом научно-промысловом совете.

Больше причалов

На совещании также обсудили проблемы, которые мешают развитию добычи на Каспии. Одно из таких узких мест - нехватка причальных стенок в порту Махачкалы для обслуживания промыслового флота. По оценкам Росрыболовства, есть потребность в обработке уловов 28 судов. Кроме того, надо решать вопросы с дноуглублением, входом и выходом из порта, увеличением мощностей по береговой переработке и хранению, бункеровкой и определением мест выгрузки.

Планируется провести совещания с Минтрансом и Пограничной службой ФСБ России,а также с правительством Республики Дагестан.

«Сейчас на причалах «Нацрыбресурса» обслуживается только 8 судов, есть возможность увеличения их количества до 16 при условии внесения изменений в постановления капитании порта. Если использовать прилегающую землю Росморречфлота, то можно охватить еще 4 судна. На территории порта идет строительство холодильника, рассчитанного на 1,5 тыс. тонн единовременного хранения, что позволит принять15-18 тыс. тонн рыбопродукции в год. За счет увеличения площади порта на 1,5-1,8 га возможно строительство дополнительных морозильных мощностей», - обрисовали перспективы в Росрыболовстве.

Ловить дольше

Рыбопромышленники подняли вопрос о круглогодичном промысле кильки. По мнению отраслевой науки, есть возможность увеличения сроков до 9 месяцев, а в потенциале - до 11 месяцев. Однако это продление реально только для альтернативных орудий лова, так как при неограниченном траловом промысле существует риск высоких приловов осетровых.

По итогам совещания предложения рыбаков рассмотрят на встречах с Минтрансом.

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