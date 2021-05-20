В учете коренных жителей Камчатки поможет МФЦ

На Камчатке собираются упростить процедуру внесения представителей коренных народов края в единый перечень КМНС. Для этого планируется использовать многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предполагается заключить соответствующее соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) и КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае», сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«В настоящее время чтобы попасть в список ФАДН России, необходимо направить заявление и прилагаемые к нему документы почтовым отправлением с описью вложения. Случается, что в силу разных обстоятельств письма не всегда доходят до адресата или неверно сформирован пакет документов. Получение услуги через региональный многофункциональный центр значительно упростит процесс постановки на учет», - отметила начальник отдела по работе с КМНС министерства развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Элеонора Лысянская.

Напомним, что ранее подобный эксперимент стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе. Предполагается, что гражданам, внесенным в список, больше не придется предоставлять документы для подтверждения национальной принадлежности. Это важно для реализации прав КМНС, в том числе на традиционную охоту и рыбалку.

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