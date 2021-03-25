Ямальцам будет удобнее записаться в перечень КМНС

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут подать сведения в федеральный список коренных народов в офисах МФЦ. Это первый российский регион страны, где появится такая возможность.

Соответствующее соглашение заключили Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Многофункциональный центр ЯНАО, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Ранее документы нужно было отправлять по почте в адрес ФАДН или подавать лично в офисе в Москве.

Для подачи заявления коренным северянам необходимо предоставить паспорт и документ, подтверждающий национальность, - свидетельство о рождении или решение суда. Сведения о детях в возрасте до 14 лет в заявлении указывают родители ребенка. Национальность детей будет отражена согласно национальности родителя, подающего свои документы. В пресс-службе отметили, что процедура реализуется по принципу «единого окна» и занимает 15 минут.

«Округ - пилотный регион по формированию федерального списка коренных малочисленных народов РФ. Идея в том, чтобы, подав документы в реестр коренных, больше не предоставлять их для подтверждения национальной принадлежности. Это важно для реализации своих прав. Подтвердить национальность требуется при получении разрешений на охоту и рыбалку, замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу, а также для назначения социальной пенсии», - обратили внимание в пресс-службе.

По данным властей региона, в ЯНАО проживает более 48 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера. Из них более 18 тыс. человек ведут традиционный образ жизни. В ФАДН уже поступило порядка 712 пакетов документов ямальцев.

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