Мышьяк приводит к штрафам для российских рыбаков

Управление Россельхознадзора по Мурманской области успешно судится с рыболовецкой компанией, в продукции которой обнаружили четырехкратное превышение норматива по мышьяку. Наличие ветеринарно-сопроводительных документов не освободило предприятие от ответственности.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2020 г. сотрудники управления в рамках мониторинга ветеринарной безопасности районов вылова взяли пробу от товарной партии неразделанной варено-мороженой креветки. Испытания показали превышенное содержание мышьяка: более 20 мг/кг при допустимой норме не более 5 мг/кг (согласно техрегламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011).

Управление обратилось в арбитражный суд с требованием привлечь изготовителя к административной ответственности по статье 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Дело уже рассмотрено в первой, а также в апелляционной инстанции - она подтвердила решение суда первой инстанции, сообщает корреспондент Fishnews.

Оба суда пришли к выводу, что рыболовецкая компания допустила нарушение. Арбитражи отказались признать его малозначимым, но сошлись на размере штрафа в 50 тыс. рублей – половине от минимального по статье.

В качестве одного из аргументов в свою защиту компания указала на наличие ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию. Однако, как сказано в постановлении апелляционного суда, согласно части 3 статьи 2.3 закона «О ветеринарии» ВСД в этом случае оформляются без проведения лабораторных исследований. При этом законность отбора пробы сотрудниками управления Россельхознадзора не оспаривалась.

Напомним, рыбацкое сообщество давно указывает на необходимость пересмотра унаследованных с советских времен нормативов по содержанию мышьяка в рыбе и морепродуктах. В качестве одной из мер на этом пути рассматривается раздельное определение органической и неорганической форм мышьяка. Однако пока прогресса не наблюдается, что и подтвердил этот судебный процесс.

Арбитражи согласились, что в настоящее время требования техреглмента ТР ТС 021/2011 являются обязательными и «не ставят допустимую концентрацию мышьяка в зависимость от химической формы его соединений».

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