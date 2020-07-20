20 июля 2020 года

Мышьяк вновь надеется на мировой опыт

Позиция Роспотребнадзора по нормированию мышьяка в рыбе и морепродуктах вызвала вопросы у представителей рыбной отрасли. Ведомство фактически предлагает начать обсуждение заново, откладывая решение проблемы на неопределенный срок.

Очередное заседание межведомственной рабочей группы по нормированию мышьяка в рыбе и морепродуктах 14 июля показало, что наметившийся прогресс в решении многолетней проблемы по раздельному определению органической и неорганической форм мышьяка оказался под угрозой. Роспотребнадзор – ключевое ведомство, ответственное за внесение изменений в документы, регламентирующие предельный уровень содержания мышьяка в продуктах питания, – неожиданно вернулся на прошлогодние позиции, отказавшись предпринимать какие-либо действия.

С точки зрения рыбацкого сообщества, такая безынициативность и пассивность со стороны органов власти выглядит странной. Создается впечатление, что в решении проблемы с мышьяком заинтересованы только рыбная промышленность и Росрыболовство. Перспективы открыть доступ на внутренний рынок для тысяч тонн водных биоресурсов и расширить экспортные возможности российского рыболовства другие ведомства не волнуют.

«К положительным моментам встречи, безусловно, нужно отнести выступление подведомственного учреждения Роспотребнадзора – Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения, который согласился, что стоит проанализировать мировой опыт и понять, каких данных не хватает, может быть, по тем исследованиям, которые уже есть, можно сделать оценку рисков и принять решение», – прокомментировал Fishnews итоги заседания замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Для ускорения процесса, с точки зрения федерального агентства, было бы целесообразно сосредоточиться на самых проблемных по содержанию мышьяка объектах промысла – треске, креветке и камбале. «Мы готовы оценить, какое потребление, сколько поставляется на внутренний рынок, чтобы коллеги из научных организаций заложили эти цифры в свою оценку рисков. Пускай в этих объектах показатель по мышьяку будет чуть выше, но едят-то их не так много», – отметил Василий Соколов.

Позицию Росрыболовства поддержали представители Минсельхоза и Россельхознадзора. Роспотребнадзор и Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи также не стали возражать против такого подхода. Участники совещания договорились включить пермский ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения в состав рабочей группы и начать совместную работу по обмену информацией и анализу данных.

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