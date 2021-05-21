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Теперь в судостроительной отрасли будет использоваться балльная система оценки локализации

Правительство выпустило постановление по локализации в судостроении

Опубликовано постановление о новой системе оценки уровня локализации в судостроении. Для краболовов будут применяться требования в редакции, действовавшей на дату закладки киля.

Правительство внесло изменения в постановление от 17 июля 2015 г. № 719. Документ опубликован на сайте кабмина. Как сообщает корреспондент Fishnews, пересмотрен раздел по продукции судостроения.

Теперь в судостроительной отрасли будет использоваться балльная система оценки локализации. «В рамках нового подхода к определению уровня локализации каждой категории комплектующих присваивается свой балл. При этом его величина определяется пропорционально стоимости и сложности оборудования. Судостроители в свою очередь могут самостоятельно решить, как скомбинировать детали, чтобы судно получило высокую оценку и было признано российским», - сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, что постановление № 719 определяет требования, которым должна отвечать продукция для признания ее произведенной в России. В эти критерии, например, должны укладываться суда, строящиеся под крабовые квоты. В новом постановлении говорится, что для краболовов используется редакция, действовавшая на дату закладки киля.

Также рыбопромысловые суда должны отвечать требованиям постановления № 719, в случае если заказчик претендует на субсидии Минпромторга на обновление мало- и среднетоннажного флота.

Изменения внесены постановлением правительства РФ от 19 мая 2021 г. № 758.

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