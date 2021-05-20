Судостроение перейдет на оценку баллов

Для признания судов построенными в России теперь будет использоваться система оценки баллов. Это должно обеспечить гибкую систему анализа локализации в отрасли, заявили в пресс-службе правительства.

В России начнет действовать балльная система оценки уровня локализации в судостроительной отрасли. Постановление об этом утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Принятое решение поможет сформировать гибкую систему оценки уровня локализации, простимулирует процессы импортозамещения и развитие отрасли.

«Методика, утвержденная постановлением, позволяет определить, какая продукция может считаться российской. Это важный фактор, поскольку высокий уровень локализации открывает судостроителям доступ к инструментам господдержки, в том числе к целевым субсидиям», - сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

В рамках нового подхода к определению уровня локализации каждой категории комплектующих присваивается свой балл. При этом его величина определяется пропорционально стоимости и сложности оборудования. Судостроители в свою очередь могут самостоятельно решить, как скомбинировать детали, чтобы судно получило высокую оценку и было признано российским.

«Постановление предусматривает увеличение требований к локализации по мере роста производства комплектующих», - обратили внимание в пресс-службе.

Сам текст документа пока не опубликован, его обещают разместить позднее. Напомним, что требования к локализации по постановлению правительства от 17 июля 2015 г. № 719 учитываются, например, при строительстве судов под крабовые квоты, а также флота, заказчики которого рассчитывают на субсидии по линии Минпромторга.

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