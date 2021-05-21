Новые суда РРПК принимают ресурсосберегающее оборудование

Головной супертраулер Русской рыбопромышленной компании «Капитан Вдовиченко» готовится запустить главный двигатель. Судостроители уже завершили монтаж промыслового и грузового палубного оборудования и заканчивают работы над рыбомучной установкой.

На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге продолжаются работы по достройке головного траулера серии из десяти 108-метровых судов по заказу Русской рыбопромышленной компании (РРПК). На «Капитане Вдовиченко» уже завершен монтаж промыслового и грузового палубного оборудования. Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, в ближайшее время будет произведен пуск главного двигателя. Судостроители заканчивают монтаж рыбомучной установки (РМУ), а в начале лета планируют установить рыбоперерабатывающую фабрику.

«По мере завершения монтажа и подключения к системам и электропитанию выполняется комплекс швартовых испытаний оборудования. Это завершающая стадия строительства перед сдачей судна заказчику», – прокомментировал директор по строительству флота РРПК Дмитрий Сапов. Он добавил, что с разницей в три месяца аналогичные работы проводятся на «Механике Маслаке» - втором судне серии.

В компании подчеркнули, что при оборудовании новых судов применяются энергосберегающие инновации. В состав тралового комплекса входят электрические ваерные лебедки, позволяющие осуществлять рекуперацию энергии и перенаправлять ее на нужды основного производства и для общесудового потребления, – это снижает расход топлива. При работе РМУ применяется пар, произведенный котлом с использованием рыбьего жира в качестве топлива и утилизацией остаточного тепла выхлопных газов. Кроме того, установка обеспечит повышенный коэффициент выхода муки за счет дополнительного восстановления белка из подпрессовой жидкости.

В фокусе остается и бережное отношение к рыбным запасам. На всех судах серии устанавливается система взвешивания уловов, учитывающая объемы поднятой на борт рыбы. Это исключает ее последующий сброс и способствует сохранению популяции.

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