25 июня 2020 года

РРПК спустила на воду первую пару супертраулеров

В Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях спустили на воду уже второе судно в серии, заказанной для РРПК. Программе инвестквот суждено дальнейшее развитие, считает председатель совета директоров компании Глеб Франк.

23 июня на Адмиралтейских верфях прошла торжественная церемония спуска на воду 108-метрового траулера «Механик Маслак», второго в серии из десяти судов, строящихся по заказу «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК).

Участников события поздравил с очередным важным этапом заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков: «Сегодня для этого судна новая веха в его жизни, оно будет спущено на воду. А всего рыбопромышленный комплекс обновится на 68 судов различного класса».

Глава федерального ведомства подчеркнул ведущую роль программы инвестиционных квот в развитии рыболовного судостроения. «Это стало возможным благодаря поручению президента, когда мы приняли программу «квоты в обмен на инвестиции». Объем таких инвестиций в строительство в целом в РФ за пять лет составит порядка 200 млрд рублей», – заявил Илья Шестаков.

Он выразил уверенность, что программа будет реализована до конца. «Мы видим, что суда спускаются на воду, некоторые суда уже начали работать, поэтому все у нас получается», – отметил чиновник.

Председатель совета директоров РРПК Глеб Франк согласился, что коренной перелом в обновлении флота наступил после введения «так называемого инвестиционного принципа в отраслевое законодательство». Он напомнил, как в 2018 г. на Восточном экономическом форуме докладывал президенту о решении строить траулеры на Адмиралтейских верфях.

«Тогда это был только макет, а сегодня через два года мы спускаем уже второе судно», – констатировал руководитель компании. – Серийный российский флот перестает быть просто сухим словом инвестиционного контракта, макетом или проектом, а становится реальностью».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, головное судно серии «Капитан Вдовиченко» было спущено на воду три месяца назад. Опыт, полученный при его строительстве, позволил нарастить темпы работ по первому серийному траулеру, секции которого частично устанавливались на стапель насыщенными (с элементами систем и узлов, трубопроводов, фундаментов и пр.). Такой подход позволяет сократить сроки достроечных работ.

Планируется, что при строительстве последующих судов серии уровень насыщенности корпусов до спуска на воду будет повышаться. В частности, уже на стапеле будет монтироваться часть производственного оборудования. В компании считают критически важным соблюдение сроков судостроителями с учетом того, что впереди еще восемь аналогичных траулеров.

«Важно помнить, что сегодняшние заказы рыбаков, когда они будут выполнены в 2024 году, позволят обновить флот только на 50%, а остальные 50% останутся судами советской постройки. Поэтому я глубоко убежден, что инвестиционному строительству и этому принципу суждено дальнейшее развитие, и уверен, что сегодня мы создаем задел для дальнейших заказов рыбаков и продолжения обновления флота на российских верфях», – заключил Глеб Франк.

Все суда проекта СТ-192 предназначены для промысла минтая и сельди на Дальнем Востоке и безотходной переработки улова на борту с возможностью выпуска рыбного филе, фарша и сурими.

По плану третий и четвертый траулер РРПК будут заложены летом текущего года.

Fishnews